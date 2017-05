Motel One Berlin Upper West

Nach gut vier Jahren ist es soweit: Das Upper West ist fertiggestellt. Fortan strahlt die weiße Fassade des von Strabag Real Estate (SRE) entwickelten Hochhauses als neues Highlight der Skyline über Berlin. Auch die neue Eigentümerin RFR Holding hat bereits Grund zur Freude: ein Großteil der Gesamtfläche ist vermietet. Für die übrigen Flächen befinde man sich in aussichtsreichen Gesprächen mit Interessenten, heißt es von RFR. Auch das Motel One, das die ersten 18 Etagen des Turms belegen wird, steht kurz vor der feierlichen Eröffnung – nach dem Pre-Opening im April können sich ab Mitte Mai die Gäste offiziell einbuchen.

„Die Entwicklung des Upper West war ein mutiger Schritt, als wir seinerzeit eingestiegen sind„, erinnert sich SRE-Geschäftsführer Thomas Hohwieler. „Damals war die City West nicht so en vogue, wie sie es heute wieder ist, und auch die wirtschaftliche Umsetzung eines solchen Großprojekts war damals nicht einfach. Heute können wir sagen, dass unser Mut belohnt wurde und das Projekt für uns ein Glücksfall war. Wir sind stolz, mit dem Upper West ein neues Landmark für Berlin geschaffen zu haben.“



Ein Projekt mit Geschichte

Die SRE hatte das 3.400 große, ehemalige Schimmelpfeng-Grundstück im September 2011 gekauft und investierte in den Standort 250 Millionen Euro. Das aus zwei Baukörpern bestehende Upper West umfasst rund 53.000 m² Gesamtfläche. Rund 40 Prozent (ca. 21.000 m²) belegt Motel One. Die übrigen 32.000 m² teilen sich in 25.500 m² Büro- und 5.500 m² Einzelhandelsfläche sowie eine 1.000 m² große Skybar, die den 118 Meter hohen Turm im obersten Stockwerk krönen wird. Neben dem Motel One, mit 582 Zimmern eines der größten der Gruppe, stehen auch weitere Mieter fest: WeWork, Signa, Contora Office Solutions und die Wirtschaftskanzlei GÖRG beziehen neue Büroräume im Projekt. Als erster Retailer hat der Schuh-Filialist Görtz die Eröffnung eines neuen Geschäfts im Upper West angekündigt.