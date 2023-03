Uponor schließt sein Montagewerk in Ehingen

Uponor wird sein Montagewerk in der Max-Planck-Straße in Ehingen schließen und die Fertigung ins polnische Werk in Świebodzice verlegen. Das Werk im bayerischen Ehingen, das Teil der Division Building Solutions – Europe, wird bis Ende März geschlossen und ist Teil des kürzlich angekündigten globalen Transformationsprogramms.

Das Werk ist auf die Montage von Heizungsverteilern und Verteilerstationen für den europäischen Markt spezialisiert. Durch Zusammenführung der Montagekapazität aus Ehingen mit der im polnischen Świebodzice ergeben sich Skaleneffekte und Vorteile bei der Kompetenzentwicklung. Als Teil der deutschen Vertriebsorganisation bleiben 70 Arbeitsplätze in der Kundenbetreuung erhalten.