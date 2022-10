Upestate verkauft Grundstück im Schippsee-Quartier an Otto Wulff

Upestate hat ein in Hamburg-Harburg gelegenes Grundstück im Schippsee–Quartier nach Erlangung eines Bauvorbescheids an Otto Wulff verkauft. Mit der Umsetzung des Bauvorbescheids wird dort ein sechsgeschossiger Neubau zwischen Harburger Ring, Schlossmühlendamm und Buxtehuder Straße als ein zentraler Stadtbaustein zur Aufwertung des Harburger Stadtkerns entstehen. Neben Mietwohnungen und Büroflächen sind auch Flächen für Einzelhandel und Gastronomie in Planung.

.

Die Bauvoranfrage wurde auf Grundlage der Planung des Architekturbüros Spine Architects GmbH gestellt. Der Verkauf an Otto Wulff erfolgte am 01. September 2022 mit Bauvorbescheid. Die geplante BGF des Quartiers wird nach der für 2025 geplanten Fertigstellung ca. 5.500 m² betragen.



„Im Süden der Hamburger Metropolregion gelegen bildet Harburg ein wichtiges Bindeglied zwischen Hamburg und den angrenzenden Landkreisen und Städten in Niedersachsen. Die Harburger Innenstadt ist nicht zuletzt dank ihrer hervorragenden ÖPNV-Anbindung ein zentraler Knotenpunkt und Impulsgeber mit großem Potenzial. Das Schippsee-Quartier wird zur nachhaltigen Belebung der Harburger Innenstadt beitragen“, sagt Andreas Seithe, Geschäftsführer Otto Wulff Projektentwicklung.