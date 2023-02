Eine Hamburger Familienstiftung erwirbt ein Bürogebäude in der Gartenstraße 9 in Kiel von Upestate. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Der Stahlbeton-Skelettbau aus dem Jahr 1966 verfügt über fünf Etagen und ist langfristig an die Muthesius Kunsthochschule vermietet. Die vermietbare Bürofläche beläuft sich auf insgesamt rund 2.000 m². Das

[…]