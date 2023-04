Unternehmerpark Kerpen: Aurelis nähert sich Vollvermietung

Aurelis Real Estate hat im Unternehmerpark Kerpen einen Mietvertrag über 1.650 m² Hallen- und Bürofläche mit der SSY Transport und Personal-Leasing GmbH abgeschlossen. SSY hat den Hauptsitz in Monheim und wird von der Heinrich-Hertz-Straße aus vor allem die Logistikdienstleistungen koordinieren. Das vor rund fünf Jahren gegründete und inzwischen auf 142 Mitarbeitende angewachsene Logistikunternehmen agiert außerdem als Personalvermittler.

Der Investor hatte das 37.000 m² große Grundstück im Jahr 2015 erworben [wir berichteten]. Rund die Hälfte der Flächen war bereits mit einem Gewerbepark bebaut. Der noch unbebaute Teil wurde von Aurelis für gewerbliche Nutzungen erweitert. „Die Deutsche Post DHL Group war zum Ankaufszeitpunkt bereits Mieterin im Unternehmerpark und hatte in Gesprächen mit uns ihre Expansionspläne bekundet. Wir sind bestrebt, unsere Kundinnen und Kunden langfristig zu begleiten und konnten der DHL die Erweiterungswünsche sogar auf dem gleichen Areal erfüllen“, erläutert Björn Zimmer, Leiter der Aurelis Region West. Im März 2020 wurde der neue Verbund-Zustellstützpunkt an die Deutsche Post DHL Group übergeben [wir berichteten].



In einem zweiten Bauabschnitt realisierte der Projektentwickler während der Hochbaumaßnahme für DHL bereits weitere 2.950 m² Hallen- und 360 m² Bürofläche nebst Außenlage. Diese Flächen waren vor Fertigstellung bereits vollständig vermietet. Im Juni 2021 wurden in einem dritten und letzten Bauabschnitt weitere 2.400 m² Hallen- und Bürofläche ausgebaut. Hier stehen derzeit noch eine Bürofläche (587 m²) und eine Servicefläche (669 m² inklusive Büro) zur Verfügung.