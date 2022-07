Unternehmer kauft Gewerbeliegenschaft in Mannheim

Ein ortsansässiger Unternehmer hat in Mannheim eine leerstehende Gewerbeliegenschaft innerhalb des Gewerbegebiets in Mannheim-Käfertal gekauft. Das ca. 3.940 m² große Grundstück ist mit zwei Bürogebäuden (ca. 651 m²), zwei Hallenflächen (ca. 1.870 m²), sieben Garagen sowie einem Unterstand bebaut. Die Liegenschaft ist über die Südseite verkehrsmäßig erschlossen und befindet sich nahe der Bundesstraße B38 mit Anschlüssen an die A6 und A659.

Die beiden Bürogebäude sind unterkellert, zweigeschossig und weisen einen guten Ausbaustandard auf. Die Hallenfläche ist mit zwei Überladerampen sowie einem Lastenaufzug ausgestattet. Die Jahresnettokaltmiete liegt aktuell bei rd. 133.000 Euro. Die Liegenschaft befindet sich in der Oberen Riedstraße 111-115 nahe der Bundesstraße B38 mit Anschlüssen an die A6 und A659. Verkäufer war Metso Outotec. Engel & Völkers Commercial war beratend und vermittelnd tätig.