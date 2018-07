Unternehmensgruppe erwirbt medizinisches Leistungszentrum in Mönchengladbach

Eine Unternehmensgruppe mit Sitz in Luxemburg erwarb für einen Spezialfonds das medizinische Leistungszentrum in zentraler Innenstadtlage von Mönchengladbach. Verkäuferin der Liegenschaft ist eine Tochtergesellschaft der ortsansässigen Schotes Gruppe, welche die Liegenschaft im Jahr 2008 entwickelte. Marktkreisen zufolge handelt sich hierbei um das nur ca. drei Gehminuten vom Shopping Center Minto entfernte Objekt Albertuszentrum II. Es verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 2.600 m², welche sich im Erdgeschoss auf Ladeneinheiten und in den Obergeschossen größtenteils auf Arztpraxen verteilt. Rheinwert Immobilienconsulting GmbH war bei dieser Transaktion vermittelnd tätig.

