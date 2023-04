Unternehmensberatung mietet Büro in Barmbek

Ein Privateigentümer hat in der Strückenstraße 68 im Hamburger Stadtteil Barmbek rd. 122 m² Bürofläche an ein Unternehmen vermietet, das die Fläche für Unternehmensberatung und zur Verwaltung eines Pflegedienstes nutzt. Das Mietobjekt befindet sich in einem Wohn- und Geschäftshaus aus dem Jahr 1974. Unweit der Hamburger Meile bietet das Gebäude eine Mischung aus ruhiger Arbeitsatmosphäre und Zentralität. Die Fläche besticht durch individuell gestaltbare Räumlichkeiten sowie die optimale Anbindung an den ÖPNV. Wittlinger & Co hat sowohl die Mieter- als auch die Vermieterseite während des gesamten Prozesses beraten und unterstützt.

.