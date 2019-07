Unternehmensberatung mietet 600 m² in Holzwickede

Eine Unternehmensberatung hat einen Mietvertrag für über 600 m² Mietfläche in der Liegenschaft Rhenusplatz 2-3 in Holzwickede unterzeichnet. Mieter der modernen und lichtdurchfluteten Mietfläche wird eine Unternehmensberatung, welche den Standort aufgrund der hervorragenden Anbindung an die Autobahnen A1, A2, A40, A44 und A45 sowie der direkten Nähe zum Dortmunder Flughafen schätzt. Nach dem Auszug eines Großmieters zum Ende des letzten Jahres sind mit der jüngsten Anmietung laut der Cubion Immobilien AG, die die Anmietung begleitet hat, nun nur noch wenige Flächen verfügbar. Die Immobilie befindet sich im Eigentum eines Family Offices.

