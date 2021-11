Unternehmensberatung in der Düsseldorfer Altstadt

Zum 01.12.2021 wird die Just Experts GmbH rund 240 m² Bürofläche in der Wallstraße 16 in Düsseldorf beziehen. Damit vergrößert sich die Unternehmensberatung mit Fokus auf Digitalisierung innerhalb der Altstadt, in unmittelbarer Nähe der bisherigen Räumlichkeiten am Carlsplatz 22. Eigentümer der Liegenschaft ist die Textilhaus Klischan GmbH & Co. KG. Savills war während des Vermittlungsprozesses auf Mieterseite beratend tätig.

