Unternehmen der Maschinenbaubranche verkauft Gewerbeliegenschaft im Raum Leipzig-Halle

Ein Unternehmen aus der Maschinenbaubranche, begleitet vom “Aengevelt-Kompetenzzentrums Industrie & Logistik", verkauft seine moderne Gewerbeliegenschaft im Rahmen eines “sale & lease back“- Deals und mietet sie langfristig zur Eigennutzung zurück. Bei dem Käufer handelt es sich um einen Privatinvestor aus Süddeutschland, der damit sein bundesweites Immobilienportfolio erweitert. Insgesamt verfügt die südlich von Leipzig gelegene Immobilie über ein ca. 5.000 m² großes Grundstück mit rd. 2.500 m² Hallen-, Sozial- und Bürofläche. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit deutlich über 9% p.a. angegeben.

„Zudem befindet sich die moderne Liegenschaft an einem nachgefragten Standort in einem Gewerbegebiet südlich des Ballungszentrums Leipzig-Halle in unmittelbarer Nähe der BAB 9 und bietet in Kombination mit ihrer neun Meter hohen, beheizbaren Halle und einer Bodenbelastung von bis zu 10.000 Kilogramm pro m² eine hohe Drittverwendungsfähigkeit und damit nachhaltige Vermietungspotenziale,“ betont Marcus Babick, Verkaufsspezialist von Aengevelt Leipzig.