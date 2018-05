Die börsennotierten Unternehmen in Deutschland schütten so viel Dividende aus wie nie zuvor. Einer aktuellen Untersuchung zufolge werden rund 600 Gesellschaften eine Rekordsumme von insgesamt 52,6 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszahlen. Das ist ein Zuwachs von 11,6 Prozent gegenüber dem Vor

[…]