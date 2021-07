Die Energiequelle GmbH mit Hauptsitz im Raum Berlin gehört zu den zehn größten deutschen Unternehmen für Erneuerbare Energien und ist in Deutschland und Europa in der Projektierung, Inbetriebnahme und Betriebsführung von Windenergie-, Biogas- und Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerken und Speichern tätig. Für die Eröffnung seiner ersten Niederlassung in Sachsen-Anhalt suchte das…

[…]