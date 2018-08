Unternehmen der Gastronomieeinrichtung mietet ca. 8.000 m² Hallenfläche in Eichenzell

Ein Unternehmen aus dem Bereich der Gastronomieeinrichtung mietet ca. 8.000 m² Hallenfläche in Eichenzell an. Die Immobilie in der Bürgermeister-Schlag-Straße 10-14, welche über mehrere Tore auf Rampenniveau verfügt, liegt verkehrstechnisch sehr gut angebunden am Autobahndreieck Fulda. Vermieter der Liegenschaft ist ein institutioneller Investor. Der Mietvertrag wurde durch die Immobilienmakler von Immolox aus Frankfurt am Main vermittelt.

.