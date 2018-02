Unterhändler der Groko einigen sich auf Eckdaten

Die Unterhändler der Koalitionäre in spe haben sich offenbar auf Eckdaten im Segment Wohnen und Bauen verständigt. Union und SPD wollen demnach die Grundsteuer splitten, ein Baukindergeld einführen und die Modernisierungsumlage deckeln.

.

Kommunen sollen die Möglichkeit erhalten, unbebaute aber baureife Grundstücke höher zu besteuern, um so Spekulationen Einhalt gebieten zu können. Intern wird von einer „Grundsteuer C“ gesprochen. Zur Förderung des Eigenheimerwerbs soll es für junge Familien ein Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro je Kind und Jahr geben. Es wird bis zu einem Haushalteinkommen von 75.000 Euro (plus 15.000 per Kind) für eine Dauer von zehn Jahren gewährt.



Die Modernisierungsumlage soll gedeckelt werden und zwar dergestalt, dass nur noch acht statt der bislang elf Prozent der Kosten auf die Miete umgelegt werden können. SPD-Vizechefin Natascha Kohnen begründete diese Einigung mit einem höheren Mieterschutz, der sich auch in der Kappungsgrenze manifestiere: Sie soll bei drei Euro/m² auf sechs Jahre liegen. Die Mietpreisbremse scheint nicht abgeschafft, sondern eher verschärft zu werden: Die Neuregelung sieht vor, dass der Vermieter die vorherige Miete grundsätzlich angeben muss. Außerdem einigten sich die Unterhändler auf ein zwei Milliarden schweres Programm, mit dem der soziale Wohnungsbau über 2019 hinaus in den Jahren 2020 und 2021 forciert werden soll.