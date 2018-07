Universitätsklinikum Essen mietet Büroimmobilie

Die kürzlich an eine renommierte Vermögensverwaltung veräußerte Büroimmobilie an der Theodor-Althoff-Straße 7 in Essen-Bredeney konnte vollständig für 10 Jahre an das Universitätsklinikum Essen vermietet werden. Das Objekt besteht aus drei Büroetagen mit einer Gesamtfläche von ca. 1.900 m² und verfügt über eine hauseigene Tiefgarage mit 16 PKW-Parkplätzen sowie 27 Außenstellplätze. In dem 1980 erstellten und im Jahre 2000 umfangreich modernisierten Gebäude war zuletzt die Valovis Bank ansässig, die 2011 aus der Karstadt Hypothekenbank und der KarstadtQuelle Bank hervorgegangen war. Das Team von Brockhoff Office vermittelte den Mietvertrag.

