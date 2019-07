Universität Stuttgart plant Forschungslabor in Waiblingen-Hohenacker

Das Land Baden-Württemberg hat in Waiblingen-Hohenacker insgesamt rd. 3.167 m² Produktions- (ca. 2.650 m²) und Bürofläche (ca. 517 m²) gemietet. In der Handwerkstraße 25 wird die Universität Stuttgart ein Forschungslabor für robotisches Fertigen und Bauen einrichten und betreiben. Vermieter ist die Volker Klingel GmbH & Co KG. Engel & Völkers Commercial Stuttgart war beratend und vermittelnd tätig.

.