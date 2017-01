Universität mietet 20.000 m² Fläche in der City Nord

Der Bürovermietungsmarkt in der Hansestadt Hamburg hat mit einem Umsatz von fast 550.000 m² nicht nur das Jahr 2016 mit einer Bestmarke abgeschlossen, auch im neuen Jahr setzt sich der Höhenflug direkt fort, denn der erste 20.000er Abschluss ist bereits gemacht: Die Stadt Hamburg hat gestern für die Universität einen Mietvertrag für Flächen im Bürogebäude am Überseering 35 unterzeichnet. Die neuen Räumlichkeiten werden in den kommenden drei bis fünf Jahre von den geisteswissenschaftlichen Instituten, die sich derzeit im Philosophenturm befinden, genutzt werden. Der von den Studierenden liebevoll genannte Philturm, der 1963 auf dem Uni-Campus am Von-Melle-Park errichtet wurde, muss umfassend saniert werden. Der Umzug in die City Nord findet zum 1. August 2017 statt.

In der City Nord beziehen die Studierenden ein Hochhaus, das mit knapp 64 Metern Höhe etwa zehn Meter höher ist als ihr Philturm. Das Gebäude war in den Jahren 1971 bis 1974 als Verwaltungszentrale der Shell AG errichtet worden. Die namhaften Architekten Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg konnten damals den Architektenwettbewerb für sich entscheiden. Jedoch wurde ihr Siegesentwurf nicht realisiert. Für die Shell, die zwischenzeitlich die geforderten Raumstrukturen überdacht hatte, mussten die beiden Architekten einen neuen Entwurf liefern. Gebaut wurde schließlich ein Bürogebäude, das aufgrund seiner Form – zwei winkelförmige Bürotrakte ergeben versetzt angeordnet ein Kreuz – und der markanten Fassadenkonstruktion aus Stahl auffällt. Die Raumaufteilung war mit 85 Prozent der Fläche in Einzelbüros und 15 Prozent der Fläche in Großraumbüro gegliedert. Heute steht das Gebäude unter Denkmalschutz.





Der Ölkonzern verließ die City Nord im Jahr 1999/2000. Zeitgleich erwarb die Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG – heutige Ergo Versicherungsgruppe AG – das Gebäude. Der überwiegende Teil der Büroflächen ist vermietet, unter anderem an Edeka, Imtech, Meag und an die Polizei. Einen weiteren Teil nutzt die Ergo selbst. Für die Universität wird nun Platz geschaffen. Ohnehin zog Edeka Flächen frei, um einige Abteilungen in ihr 2015 erworbenes und nun saniertes Zweitgebäude am New-York-Ring 13 zu verlegen. Ergo selbst zieht sukzessive seine Mitarbeiter in die Hauptverwaltung am Überseering 45. Hier wurden Büroflächen in den vergangenen Jahren umfassend saniert und neu gestaltet.



Seit Jahren verzeichnet die City Nord eine starke Nachfrage nach Büroflächen. Große Unternehmen wie die Allianz und jüngst auch die Deutsche Telekom zogen in die Bürostadt. Mit RWE Innogy, Senvion, Ventas und Vattenfall sind auch große Player der Windenergiebranche in der City Nord ansässig. In diesem Jahr wird das neue Vier-Sterne-Hotel Holiday Inn und im kommenden Jahr das neue Boardinghouse am Kapstadtring 1 eröffnen. Derweil wird im Westen der City Nord eine weitere Großbaustelle eingerichtet. Auf dem Gelände der ehemaligen Oberpostdirektion entstehen neue Solitäre für Wohnen und Büro mit insgesamt 66.000 m² Bruttogeschossfläche. Die City Nord erlebt derzeit die größten Bauaktivitäten seit ihrer Entstehungszeit. Laut Tobias Scharf, Team Leader Office Leasing JLL Hamburg, ist angesichts der Leerstandsrate insbesondere die City Nord mit einer Leerstandsrate von 2,3 % praktisch vollvermietet. „Das knappe Angebot wirkt sich direkt auf das Mietniveau aus. Im Laufe einiger Vermietungen des letzten Jahres konnte man spüren, wie der Mietpreis anzog.“ Erwartungsgemäß ist die Durchschnittsmiete binnen Jahresfrist von 14,49 Euro/m² im Monat auf 15,20 Euro gestiegen.