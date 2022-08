Universal Robots verlegt Zentrale ins ZielstattQuartier

Universal Robots bezieht in der Zielstattstraße 32-42 im Münchner ZielstattQuartier 2.100 m² Bürofläche. Das Unternehmen will die Flächen zur Expansion sowie als zukünftigen Deutschland-Sitz nutzen, der sich bisher in der Baierbrunner Straße 15 befindet. Eigentümer des ZielstattQuartiers ist die ARA Europe. Die Entwicklung und die Vermietung des Projektes hat die Allgemeine Südboden durchgeführt, CBRE war bei der Anmietung beratend tätig.

Das ZielstattQuartier befindet sich im dynamischen Stadtteil München-Sendling. Der vom Bauhausstil geprägte Campus umfasst ein etwa 50.000 m² großes Areal und entstand auf dem ehemaligen Gelände der Firmen Carl Lipp, Zyma und Novartis Consumer Health. Direkt anschließend ist die Wiege von Wacker-Chemie. Der Standort überzeugt durch Innenstadtnähe und eine sehr gute Anbindung per Individual- und öffentlichem Nahverkehr sowie durch ein sich beständig entwickelndes Umfeld zwischen Isar, City und dem Münchner Süden.