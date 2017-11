Universal-Investment erweitert institutionellen Vertrieb mit Jan Ferdinand

Die Master-KVG Universal-Investment baut den erfolgreichen institutionellen Vertrieb weiter aus und holt Jan Ferdinand als Direktor Sales Institutionelle Investoren an Bord. Der ausgewiesene Vertriebsexperte soll dazu beitragen, die umfangreiche Dienstleistungspalette von klassischen Master-KVG-Lösungen über quantitative Portfoliomanagementlösungen bis hin zu Alternative Investments bei institutionellen Investoren wie Pensionskassen oder Versicherungen zu vermarkten.

Der gelernte Bankkaufmann und studierte Bankfachwirt kommt von der State Street Bank, bei der er seit 2003 führende Positionen im internationalen Vertrieb für institutionelle Anleger innehatte. Bei State Street war Jan Ferdinand nicht nur in Frankfurt am Main, sondern auch zwei Jahre als Leiter Sales Schweiz in Zürich tätig. Von 1997 bis 2002 war der jetzt 50-jährige Hamburger bei der Deutschen Bank in Frankfurt am Main als Product Expert Global Custody und Sales & Relationship Management beschäftigt.