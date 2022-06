Unitels Consulting verlängert Vertrag im Strandhotel Gerken

Die Unitels Consulting bleibt weiter für das Hotelmanagement des Strandhotel Gerken verantwortlich. Die Gesellschaft führt das Urlaubshotel an der Strandpromenade auf der Nordseeinsel Wangerooge bereits seit 2017 und begleitet nun die Neukonzeptionierung des Hotels sowie umfassende Renovierungsarbeiten, die bis Anfang 2024 bei laufendem Betrieb unternommen werden.

.

Die Unitels Consulting führt das Strandhotel Gerken auf Wangerooge, das kürzlich vom Hoteliers-Paar Birte und Jens Müller gekauft wurde, weiterhin im Management. Die Hotel-Management und -Beratungsfirma hat die operative Führung des Hauses bereits seit 2017 inne und übernahm im vergangenen Jahr zusätzlich das Management des Schwesterhotels Parkhotel Wangerooge, das ebenfalls der Familie Müller gehört. Bis vor dem Verkauf war das Ehepaar bereits Teileigentümer des Strandhotels und arbeitet so bereits seit vielen Jahren gut mit der Unitels Consulting GmbH zusammen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir das Management des Strandhotel Gerken nun unter der neuen Flagge von Jens und Birte Müller fortführen werden. Wir sind sicher, dass wir das Hotel gemeinsam auf einen guten, zukunftssicheren Weg bringen und seinen Status als bestes Haus am Platz festigen werden“, sagt Roman Schmitt, Geschäftsführer der Unitels Consulting GmbH.



„Es war für uns ein ganz logischer Schritt, die vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit mit der Unitels Consulting nach unserer langjährigen Partnerschaft im Strandhotel Gerken fortzuführen. Wir sind sicher, dass es uns gemeinsam mit den Hotelexperten aus Eschborn gelingt, unser Haus auf ein neues Level zu heben, das alle Ansprüche und Wünsche moderner Reisender bedient", ergänzen Birte und Jens Müller, Eigentümer des Strandhotel Gerken.



In den kommenden Monaten steht dafür eine umfassende Neukonzeptionierung des Hauses bevor. Die Hotelexperten begleiten das Hotel dabei durch den gesamten Investitionsprozess mit all seinen Etappen, erstellt Nutzungskonzepte, plant sämtliche baulichen Veränderungen und greift dabei auf ihr Netzwerk innerhalb der DEHAG Hospitality Group AG zurück. So wird auch die Schwesterfirma Progros Einkaufsgesellschaft in den Prozess einbezogen. Der Full-Service-Anbieter gehört zu den führenden der Hospitality-Branche und bringt tagesaktuelles Know-How sowie gebündelte Expertise im lieferantenneutralen Beschaffungsmanagement für FF&E und OS&E in das Projekt ein.



Neben den beiden Hotels auf Wangerooge managt die Unitels Consulting GmbH momentan noch neun weitere Hotels an den Standorten Bad Mergentheim, Bremen, Gießen, Frankfurt am Main, Kaiserslautern, München, Osnabrück, Weibersbrunn und Wiesbaden. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung 1996 kontinuierlich weiterentwickelt und bietet heute neben einem breiten Portfolio an maßgeschneiderten Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Controlling, Analyse und Planung individuelle Beratung und vollumfassendes Management für die Hotellerie an.