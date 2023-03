United Benefits feiert Markteintritt in Polen

Die Wiener United Benefits Holding, bislang hauptsächlich in der DACH-Region aktiv, hat mit dem Kauf des 16.000 m² großen Bürogebäudes „Silver Forum“ in Breslau ihr erstes Objekt in Polen erworben. Zwei Tochtergesellschaften der United Benefits Holding sind im Zuge eines Share Deals in das Projekt von Asset Manager Ekazent eingestiegen.

