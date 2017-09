Leipzig: Unitas weiht ersten altersgerechten Neubau ein

ServiceWohnen Kregelstraße heißt es seit dem 6. September in Leipzig-Thonberg. Nach nur 15 Monaten Bauzeit hat die Wohnungsgenossenschaft Unitas eG ihren ersten altersgerechten Neubau feierlich eingeweiht. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 10,5 Mio. Euro.

.

Mit dem Neubau in der Kregelstraße 18 reagiert die Unitas auf den demografischen Wandel, der auch neue Anforderungen an die Art des Wohnens stellt. Noch gibt es in Leipzig zu wenig bezahlbare, barrierefreie Wohnungen. „Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und hier ein wichtiges Angebot geschaffen. Wir haben bei unserem Projekt ServiceWohnen Kregelstraße Baukosten und Größe so optimiert, dass wir unseren Mitgliedern Wohnungen anbieten können, die man sich mit einer durchschnittlichen Rente gut leisten kann“, sagt Unitas-Vorstand Steffen Foede.



In das winkelförmige, viergeschossige Gebäude in der Kregelstraße 18 sind die ersten Bewohner bereits eingezogen. Mehr als die Hälfte der 78 Wohnungen sind bereits vergeben. Dabei handelt es sich um Zwei- bis- Drei-Zimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen 30 und 65 m². Fast alle verfügen über eine Terrasse oder Loggia. Darüber hinaus können die Bewohner einen grünen Innenhof mit Aufenthaltsbereich gemeinschaftlich nutzen.



Was den Neubau besonders macht ist das angebotene Service-Wohnen. Dafür hat die Wohnungsgenossenschaft den Leipziger Pflegedienst Krabbes engagiert. Im Erdgeschoss des Gebäudes betreibt dieser eine Servicestation. Der Gemeinschaftsbereich umfasst zwei großzügige Speiseräume und eine Austeilküche, die von den Bewohnern in Anspruch genommen werden können. Daneben befindet sich ein Servicebereich mit Schwesternstation, Pflegebad und Behandlungsraum. „Unser Angebot ist breit aufgestellt – mobile Pflege, Hilfe im Haushalt und Essensversorgung gehören dazu. Wer einen dieser Dienste nutzen möchte, schließt mit uns einen Servicevertrag ab", erklärt Geschäftsführerin Kristin Steude.