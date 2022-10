Unitas übergibt Schlüssel für Südterrassen

Unitas eG hat das ehemalige Ärztehaus in der Kantstraße 25 A in Leipzig grundhaft saniert und aufgestockt. Vier Mietwohnungen sind in dem als „Südterrassen“ bezeichneten Objekt neu entstanden. Am 26.09.2022 fand die Schlüsselübergabe für das Penthouse statt.

.

Die Wohnungsgenossenschaft hat das ehemalige Gewerbeobjekt in der Südvorstand nach mehrjährigem Leerstand seit Mitte 2021 zu einem Wohnhaus umgebaut. Moderne Grundrisse, tiefe Fenster, eine gehobene Ausstattung mit Fußbodenheizung, Bäder mit Dusche und Wanne sowie Gäste-WC sollen eine langfristige Vermietung garantieren. „Highlights der Wohnungen sind für uns die hervorragende Raumaufteilung sowie die großzügigen Balkone im urbanen Umfeld mit unmittelbarer Nähe zur Karl-Liebknecht-Straße“, fasst Danny Bendix die Vorzüge seines neuen Zuhauses zusammen.



Ob Bauvorhaben wie die „Südterrassen“ für die Genossenschaft auch zukünftig noch realisierbar sind, bleibt fraglich. Steigende Zinsen, massive Kostensteigerungen im Bausektor, Mangelsituationen auf dem Rohstoff- und Arbeitsmarkt sowie die staatliche Regulierung der Wohnungswirtschaft erschweren die Planungen und wirtschaftliche Umsetzung von Neubau und Modernisierung erheblich. Als Genossenschaft und klassischer Bestandshalter liegt der Fokus der Geschäftspolitik in der Erhaltung und Entwicklung von Objekten.