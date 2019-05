Unitas legt Grundstein für 41 Familienwohnungen im Leipziger Zentrum

Die Wohnungsgenossenschaft Unitas eG errichtet in zentraler City-Lage direkt neben dem Campus Graphisches Viertel der Rahn Education ein Mehrfamilienhaus mit 41 Wohnungen. Damit reagiert das Unternehmen auf den Wohnungsmangel in der sächsischen Metropole. Bereits im April 2020 sollen die 19 Vier-, sieben Fünf-, eine Sechs- sowie 14 Drei- und Zweiraumwohnungen fertig gestellt sein. „Mit einer Größe der Wohnungen zwischen 55 und 140 m² erwarten wir einen hohen Zuspruch von Familien, deren Nachfrage wir aktuell kaum noch mit entsprechenden freien Angeboten bedienen können“, so Steffen Foede, Unitas-Vorstand Wohnungswirtschaft und Technik.

.