Uniqlo plant Flagship-Store in München

Medienberichten zufolge ist es anscheinend vollbracht: Seit einiger Zeit gibt es Spekulationen, dass die japanische Modekette Uniqlo einen Standort in München sucht. Dieser scheint nun mit der Alten Akademie gefunden zu sein. In dem Prestigeprojekt von Signa soll das Unternehmen laut Marktkreisen 2.400 m² Fläche angemietet haben.

