Uniqlo mietet in der East Side Mall in Berlin

Uniqlo wird im Herbst 2018 ein Geschäft in der neuen East Side Mall in Friedrichshain-Kreuzberg eröffnen. Ein weiterer Shop wird am Alexanderplatz eröffnet. Mit den zwei neuen Stores wird Uniqlo insgesamt sechs Filialen in Berlin betreiben. Die Uniqlo-Filiale in der East Side Mall wird auf einer Verkaufsfläche von 1.070 m² Damen- und Herren- sowie Kinder- und Babybekleidung anbieten. Direkt am Eingang der Mall, in bester Lage, empfängt der Ausstatter die Besucher des Shopping-Centers.

.

Die East Side Mall wird von Freo Group und RFR Holding GmbH bis Ende 2018 am östlichen Spreeufer, in einer der lebendigsten Lagen Berlins mit vielen touristischen Highlights rund um die Mercedes- Benz Arena mit jährlich rund 1,5 Millionen Besuchern errichtet. Direkt gegenüber des hochfrequentierten U- und S-Bahnhofs Warschauer Straße mit zusätzlichen Tram- und Busverbindungen gelegen, bietet die Mall rund 24.800 m² Einzelhandelsfläche sowie 4.900 m² Gastronomiefläche für insgesamt rund 120 Läden. Hinzu kommen 2.770 m² für ein Fit X-Fitnessstudio, 4.700 m² Büro- und Lagerfläche und 760 Pkw-Stellplätze.



Das Konzept setzt auf große Nutzungsvielfalt. Neben zahlreichen international bekannten Fashion-Stores und gastronomischen Highlights, bietet die East Side Mall auch ein breites Nahversorgungsangebot für die Anwohner des dicht besiedelten Trendbezirks Friedrichshain sowie die rund 18.000 Mitarbeiter der heutigen und zukünftig hier tätigen Firmen.