Uniqlo eröffnet Flagship-Store in der Kölner Schildergasse

Das Modelabel Uniqlo hat am vergangenen Donnerstag die Eröffnung eines neuen Flagship-Stores in der hochfrequentierten Premiumlage Schildergasse gefeiert.

.

Der neue Kölner Store in der Schildergasse 24-30 wird bietet insgesamt 1.450 m² auf drei Etagen und wurde zuvor von H&M genutzt, die aufgrund von Sparmaßnahmen aber schließen musste [wir berichteten]. Mit der Verlagerung des Standorts will das Modelabel seine Präsenz im urbanen Zentrum stärken und setzt ein klares Zeichen für Sichtbarkeit und Markenprofil in einer der Toplagen des deutschen Einzelhandels. „„Der Umzug an einen neuen, prominenteren Standort spiegelt unser langfristiges Engagement in der Region wider und ermöglicht es uns, unseren Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten und engere Beziehungen zur lokalen Gemeinschaft aufzubauen“, so Uniqlo-COO Kohsuke Kobayashi.



„Die Schildergasse zählt zu den bedeutendsten Highstreet Lagen Europas. Wir freuen uns, Uniqlo bei diesem strategisch wichtigen Schritt begleitet zu haben“, sagt Dr. Andreas Klubert, Geschäftsführer Realkon Immobilien.



Wer die deutlich größere Fläche des alten Standorts in der Toplage “Hohe Straße 52", Ecke Gürzenichstraße beziehen wird, steht noch nicht fest. Hier hatte das japanische Modelabel in 2018 mit Art-Invest einen Mietvertrag über eine Gesamtverkaufsfläche von 2.214 m² unterzeichnet [wir berichteten]. Damals war dies der zweitgrößte Store in Deutschland, den Uniqlo jetzt aber zugunsten eines kleineren Stores in der Schildergasse aufgegeben hat.