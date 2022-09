Uniqa und Four Peaks Hospitality ziehen ins Salzburger Helix

Helix

© Planquadr.at

Die Arbeiten am Helix schreiten zügig voran. Aktuell ist die Fertigstellung für 2024 geplant. Zu den ersten Mietern zählen neben dem Hotelbetreiber Four Peaks Hospitality, die im Objekt ein individuell entwickeltes Boutique-Hotel der Marriott Gruppe betreiben wird, auch der Versicherungskonzern Uniqa. Beide haben bereits ihre Mietverträge unterzeichnet.

.

Auf einer Nutzfläche von rund 18.400 m² verbindet das Bürogeäbude mietbare Büro- und Ausstellungsflächen, ein individuell entwickeltes Boutique-Hotel der Marriott Gruppe, Gastronomie und Fitness- Angebote. Die Fertigstellung erfolgt 2024 und bereits jetzt stehen die ersten Mieter fest. Als Mieter ist das Versicherungsunternehmen Uniqa künftig mit 110 Mitarbeitern im Helix präsent. "Für uns bedeutet der Standort in Helix Zukunftsorientierung und Praktikabilität - die Räumlichkeiten entsprechen unseren Anforderungen an New Work und bieten unseren Mitarbeiter mehr als einen Arbeitsplatz“, so die Landesdirektorin der Salzburger Uniqa, Dr. Waltraud Rathgeb, zur Standortwahl.



Das Bürogebäude ist bereits jetzt ÖGNI Gold vorzertifiziert und erfüllt damit höchste Nachhaltigkeitstandards in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziokulturelles. Das Fitnessstudio wird von den innovativen Fitness-Vordenkern von Maikai betrieben. Die Four Peaks Hospitality GmbH wird das Hotel als Franchisenehmer von Marriott betreiben. Entwickelt und umgesetzt wird Helix von einer Gemeinschaft der Projektentwickler Planquadr.at, Soravia und Mayweg Immobilien.