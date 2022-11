Assetmanager Officefirst überlässt die Flächen des ehemaligen Adrema-Hotels dem Wohlfahrtsträger Unionhilfswerk. Das Gebäude in der Gotzkowskystraße gehört zur Blackstone Group. Es wechselte durch die Übernahme der Mehrheitsanteile am Optimum Evolution Property II Fund in 2021 in den Bestand der Investmentgesellschaft .

Fotos: Officefirst Real Estate / Ulf Büschleb



[…]