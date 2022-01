Union-Spezialfonds kauft „Office S31“ in Fürth

Für den Immobilien-Spezialfonds German Small Asset Invest, den die Imaxxam Asset Management GmbH für von Union Investment betreute (institutionelle) Anleger managt, konnte ein weiteres Bürogebäude mit Lagerflächen in Fürth erworben werden. Verkäufer des Multi-Tenant-Gebäudes ist die Weisert Holding GmbH.

.

Die im Jahr 1994 gebaute Büroimmobilie mit dem Namen Office S31 (Siemensstraße 31) liegt im Gewerbegebiet des Stadtteils Hardhöhe in Fürth. Das auf dem 7.683 m² großen Grundstück stehende Objekt umfasst eine Mietfläche von rund 9.931 m² und 171 Stellplätzen. Die Mieter des Objektes kommen aus den Bereichen Maschinenbau, Software-Entwicklung und Technologie. Zuletzt hatte die ADG Apotheken-Dienstleistungsgesellschaft mbh rund 3.200 m² angemietet [wir berichteten]. Neben den bestehenden Baukörpern verfügt das Grundstück noch über eine Baureserve auf der perspektivisch weitere 5.000 bis 7.000 m² Bürofläche errichtet werden können.



„Das Office S31 ist ein vollvermietetes revitalisiertes Multi-Tenant Bürogebäude mit weiterem Entwicklungspotenzial, welches unser Portfolio sowohl geographisch als auch von der Mieterstruktur ideal ergänzt. Gerade mit der Investition in der Metropolregion Nürnberg können wir unser Portfolio weiter diversifizieren“, so Holger Kohl, Geschäftsführer der Imaxxam.



Für die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde für die Käuferseite Kucera Rechtsanwälte Steuerberater Notar Partnerschaft mbB tätig. Für die technische Due Diligence war Schultz Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH verantwortlich.