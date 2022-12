Union schließt Neupositionierung der „Hohe Bleichen 10“ ab

Union Investment hat das Büro- und Praxishaus mit der Adresse Hohe Bleichen 10 in Hamburg neu am Markt positioniert. Um das Gebäude konjunkturresistent aufzustellen wurden in den vergangenen zwei Jahren sämtliche Mietflächen vom ersten bis siebten Obergeschoss des Gebäudes neu vermietet oder die Mietverträge verlängert. Die Immobilie zählt seit 2016 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Spezialfonds DIFA-Fonds Nr. 3.

