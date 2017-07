Union plädiert für die Wiederbelebung der degressiven AfA

Die Unionsparteien stellen in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl im September unter dem Rubrum „Wohnen“ eine befristete Wiedereinführung der degressiven AfA zur Disposition. Durch die steuerliche Förderung erhoffen sich CDU und CSU wichtige Impulse für den Mietwohnungsbau. Auf die Fahnen geschrieben haben sich die Schwesterparteien jedenfalls den Bau von 1,5 Millionen Einheiten innerhalb der nächsten Legislaturperiode. Diese Zahl käme einer Verdoppelung des aktuellen Neubau-Volumens gleich. Dieser Kraftakt soll zugleich „ohne eine überbordende Regulierung“ gemeistert werden. Ein Umstand, der bei den Immobilienverbänden offene Ohren findet. Konkrete Details dieser Ankündigung wurden allerdings noch nicht fixiert.

.

Das bereits öffentlich bekanntgemachte Baukindergeld von 1.200 Euro per anno soll, so die programmatische Erklärung, über eine Zeitspanne von zehn Jahren bewilligt werden. Grunderwerbssteuer-Freibeträge (für Eltern und Kinder) werden als weitere Hebel zur Belebung des Wohnimmobilien-Marktes betrachtet. Der ZIA spricht in einer ersten Stellungnahme von „Licht und Schatten“ im Unions-Programm. Begrüßt werden a priori sowohl Eigenheimzulage, Baukindergeld und Freibeträge bei der Grunderwerbssteuer, allerdings dürften diese Instrumente sich „nicht preistreibend“ auswirken. Es müsse Sorge dafür getragen werden, dass diese Maßnahmen keine „Mitnahmeeffekte“ auslösten und die Ländern mit schrumpfenden Steuereinnahmen daständen. Die Ankündigung eines „Wohnungsgipfels“ von Bund und Ländern, Gemeinden und den Verbänden der Bau- und Immobilienwirtschaft beurteilt der ZIA dagegen uneingeschränkt positiv.