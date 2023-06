Union kooperiert mit Tesla im Bielefelder Beckhaus Center

Union Investment kooperiert im Bielefelder Beckhaus Center mit Tesla. Vor dem Fachmarktzentrum wurden 11 Tesla Supercharger aufgestellt. Das sind Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge, die vom Unternehmen Tesla aufgebaut und betrieben werden. Die Stationen liefern jeweils eine maximale Ladeleistung von 250 Kilowatt.

„Konzeptionell eignen sich Fachmarktzentren besonders gut für die Errichtung einer Schnellladeinfrastruktur, denn die Ladezeit ist vergleichsweise kurz und damit ideal um parallel Einkäufe zu erledigen. Wir planen daher auch an weiteren Standorten, Supercharger aufzustellen“, so Lars Kirmse, Leiter Asset Management Deutschland Nord.



An den in installieren Tesla Superchargern ist der Zugang auch für Fremdmarken-Elektrofahrzeuge gewährleitet. Der Zugang zu einem überall verfügbaren, bequemen und zuverlässigen Schnellladenetz ist für die Einführung von Elektrofahrzeugen in großem Maßstab unerlässlich. Aus diesem Grund hat sich Tesla seit der Eröffnung der ersten Supercharger-Ladestationen im Jahr 2012 dem raschen Ausbau des Ladestationsnetzes verschrieben. Weltweit gibt es bereits mehr als 45.000 Supercharger.



Das moderne Fachmarktzentrum an der Beckhausstraße liegt rund zwei Kilometer vom Bielefelder Stadtzentrum entfernt und verbindet die Innenstadt mit den nördlichen Wohngebieten. Es verfügt über 4.800 m² Mietfläche sowie 193 Pkw-Stellplätze und ist vollständig vermietet. Hauptmieter sind REWE und Aldi. Das Center zählt seit 2018 zum Bestand des institutionellen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional German Real Estate.