Union Investment vermietet über 7.000 m² Bürofläche in Berlin Mitte

Union Investment hat in Berlin-Mitte zwei Mietverträge über insgesamt rund 7.200 m² Bürofläche erfolgreich abgeschlossen. Neuer Mieter im DomAquarée ist das IT-Unternehmen Ada Health, das medizinisches Wissen und Künstliche Intelligenz in einer Plattform kombiniert und ab März 2019 eine Fläche von rund 2.000 m2 bezieht. Darüber hinaus hat Union Investment für das Pergamon Palais in der Georgenstraße einen Mietvertrag mit der Humboldt Universität über rund 5.200 m² verlängert. Beide Mietverträge haben eine langfristige Laufzeit. Die Vermietung an Ada Health wurde von CBRE Deutschland vermittelt.

.

Vermietung im DomAquarée

Ada Health wurde 2011 von Ärzten, Wissenschaftlern und Softwareentwicklern mit der Überzeugung gegründet, dass jeder Mensch Zugang zum Gesundheitswesen haben sollte. Die Ada-App ist inzwischen in 130 Ländern weltweit im Einsatz. Zu den Hauptkunden des Unternehmens gehören Krankenkassen und Gesundheitsdienstleister, die mit der App Qualität und Effizienz ihrer Versorgungsleistungen steigern. Ada Health wird im DomAquarée dynamische Großraumbüros auf zwei Staffelgeschossen einrichten, die im Rauminneren über eine offene Treppe miteinander verbunden sind.



„Die zentralen Lagen mit hoher Adressqualität unserer Büroimmobilien in Berlin sind auch für aufstrebende, innovationsstarke IT-Unternehmen wie Ada Health von großem Interesse“, sagt Sven Lintl, Leiter Asset Management Deutschland bei der Union Investment Real Estate GmbH. „Spätestens wenn IT-Unternehmen aus ihrer Start-up Phase heraustreten, suchen sie häufig nach repräsentativen Büroräumen, die auch für ihre Mitarbeiter gut zu erreichen sind. Wir freuen uns, wenn wir diesen Bedarf bedienen können und damit den Mietermix in unserem Portfolio weiter stärken.“ Weitere Digitalunternehmen im 68.000 m² großen DomAquarée sind beispielsweise ESRI, Mobile Motion und Techcode Accelerator.



Verlängerung im Pergamon Palais

Die Humboldt Universität ist seit der Errichtung des Pergamon Palais im Jahr 2011 Hauptmieter des Objekts, das neben den 5.200 m² Bürofläche auch rund 1.000 m² für Wohnungen beinhaltet. Im Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Pergamon Museum befinden sich unter anderem das Institut für Kulturwissenschaft sowie das Institut für Kunst- und Bildwissenschaft der Humboldt Universität.



„Das Pergamon Palais ist ein integraler Bestandteil des Quartiers gegenüber der Berliner Museumsinsel und hat mit der Humboldt Universität den idealen Nutzer. Umso schöner ist es, dass der Mieter durch die erfolgreiche Vertragsverlängerung dem Standort auch langfristig erhalten bleibt“, sagt Sven Lintl.