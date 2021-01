Vier Neue im Emporio-Tower

Emporio-Tower

Union Investment hat vier Vermietungserfolge über insgesamt rund 4.900 m² Bürofläche im Hamburger Emporio-Tower erzielt. Die neuen Mietverträge laufen zwischen sieben und zehn Jahren. Durch die neuen Vermietungen sind die Büroräume des Emporio-Towers aktuell vollständig belegt.

Der Versicherungsmakler Karl Köllner sicherte sich 1.036 m² für die kommenden zehn Jahre, Schramm Meyer Kuhnke, eine auf Arbeitsrecht spezialisierte Partnerschaft von Rechtsanwälten, unterschrieb einen Acht-Jahres-Mietvertrag über 585 m².



Eine weitere Neuvermietung von 1.621 m² über siebeneinhalb Jahre konnte Union Investment mit Taxdoo abschließen. Das Unternehmen wurde Anfang 2016 aus der Universität Hamburg heraus gegründet und entwickelt eine Software zur Automatisierung der gesamten Umsatzsteuer-Prozesse im Onlinehandel für Händler und Steuerberater. Zudem hat ein Mieter seine Flächen vergrößert und langfristig zusätzliche 1.621 m² angemietet. Der Emporio-Tower ist damit aktuell vollvermietet.



„Diese Vermietungserfolge verdeutlichen, dass das Interesse an Büroflächen trotz der erschwerten Rahmenbedingungen durch Corona anhält. Objekte in gut angebundener Lage, deren Flächen zugleich nachhaltig sowie modern und flexibel gestaltbar sind, bleiben gefragt“, sagt Sven Lintl, Leiter Asset Management Deutschland bei Union Investment.



Union Investment verwaltet mit über 200.000 m² eines der größten Hamburger Büroimmobilien-Portfolios. Zum Bestand zählen neben dem Emporio-Tower unter anderem das Chilehaus, das Centurion Commercial Center sowie das Ericus-Contor und Falkenried-Areal. Der Emporio-Tower im Valentinskamp 70 ist allerdings das größte Objekt und gehört zum Portfolio des UniImmo: Deutschland. Auch das zum Unesco Weltkulturerbe gehörende Chilehaus verwaltet der Fondsmanager in diesem Fonds. In dem Bürogebäude wird aktuell die Anschlussvermietung von 3.800 m² Bürofläche vorbereitet. Das Interesse am Chilehaus zeigt bereits die jüngst erfolgte Neuvermietung von rund 1.000 m², die sich ein Personalvermittler für 7,5 Jahre sicherte. Der Mietvertrag wurde kurz vor Weihnachten unterzeichnet.