TomTec Imaging Systems zieht in den IT-Port Unterschleißheim

Die TomTec Imaging Systems GmbH hat in der rund 30.000 m² großen Büroimmobilie „IT-Port Unterschleißheim“ rund 2.300 m² Bürofläche gemietet. Der Anbieter von intelligenter Bildanalyse-Software gehört zur Philips Ultraschall Gruppe und nutzt die Flächen im Rahmen seiner Expansion am Standort Unterschleißheim. Vermieter der Fläche ist Union Investment. Der Teilmarkt befindet sich im Norden von München mit guten Anbindungen an den Flughafen und das Stadtzentrum. Knight Frank München hat die Vermietung im Rahmen eines exklusiven Beratungsmandats des Mieters vermittelt. Für weitere Vermietungen im IT-Port Unterschleißheim wurde BNP Paribas Real Estate von Union Investment beauftragt.

