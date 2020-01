Union Investment hat in kurzer Folge drei Vermietungserfolge über insgesamt rund 12.000 m² Bürofläche in Hamburg erzielt. Die nach Flächenumfang größte Vermietungsleistung mit rund 7.000 m² entfällt auf das Centurion Commercial Center in der HafenCity. Dort hat der Hauptmieter Carnival Mar

[…]