Union Investment vermietet 10.660 m² im Emporio-Tower

Union Investment hat drei vorzeitige Mietvertragsverlängerungen über insgesamt 10.660 m² Bürofläche im größten zum Bestand in Hamburg gehörenden Objekt erzielt. Der Emporio gehört bereits seit 1989 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland.

„Die Mietverlängerungen verdeutlichen, dass sich viele Mieter in diesen unsicheren Zeiten hochwertige Büroflächen sichern wollen. Objekte in gut angebundener Lage, deren Flächen zugleich nachhaltig sowie modern und flexibel gestaltbar sind, bleiben darum gefragt“, sagt Sven Lintl, Leiter Asset Management Deutschland bei Union Investment.



GATX, ein führender Full-Service-Güterwagenvermieter, der seit Juli 2012 in dem Gebäude ansässig ist [wir berichteten], verlängerte seinen Mietvertrag über 2.204 m² bis Ende 2028. Auch die traditionsreiche und im Bulkgeschäft erfolgreich tätige Reederei Egon Oldendorff unterzeichnete vorzeitig für weitere fünf Jahre. Das Unternehmen belegt im Emporio-Tower 3.340 m². Ebenfalls um fünf Jahre verlängerte eine große Anwaltskanzlei, die 5.116 m² gemietet hat.



In den vergangenen drei Jahren hat Union Investment im Emporio-Tower im Valentinskamp 70 aktiv etwa 35.000 m² verlängert oder neu vermietet und damit nahezu alle Mietverhältnisse langfristig abgeschlossen. Das Gebäude ist vollvermietet und so hervorragend für die nächsten Jahre aufgestellt.



Union Investment verwaltet mit über 220.000 m² eines der größten Hamburger Büroimmobilien-Portfolios. Zum Bestand zählen neben dem Emporio unter anderem das Chilehaus, das Triiio Hamburg sowie das Ericus-Contor und Falkenried-Areal.