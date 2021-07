Mercer verlängert auf 3.235 m² im Düsseldorfer Airport Garden‘s

Union Investment hat den Mietervertrag mit Mercer Deutschland im Düsseldorfer Airport Garden’s um zehn Jahre verlängert. Die Unternehmensberatung mietet rund 3.235 m² der insgesamt 14.359 m² Bürofläche in der Peter-Müller-Straße 24-26. Der neue Vertrag läuft bis Ende Mai 2032. Das Bürohaus zählt seit 2012 zum Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland [wir berichteten].

.