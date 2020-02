Deutsche Bahn verlängert um 10 Jahre in Frankfurter Karlstraße

Union Investment hat einen laufenden Mietvertrag mit der Deutschen Bahn in Frankfurt um 10 Jahre verlängert. In dem Objekt in der Karlstraße 4-6 in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Hauptbahnhofs ist das Unternehmen auf 13.000 m² Fläche der Hauptmieter und und einziger Büronutzer. Die Immobilie mit insgesamt rund 16.000 m² Mietfläche befindet sich seit dem Jahr 2013 im Bestand des institutionellen Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional German Real Estate [wir berichteten], der in Gewerbeimmobilien an deutschen A- und B-Standorten investiert.

.