Prelios verlängert im Lago

Lago Shopping Center

Union Investment hat das Management-Mandat mit Prelios Immobilien Management für das Shopping Center Lago in der Innenstadt von Konstanz verlängert. Der Dienstleistungsvertrag umfasst das Center Management, das Property Managament, die Vermietung sowie den Parkhausbetrieb. Das Lago Shopping Center, das von Prelios Immobilien Management seit der Eröffnung 2004 im Auftrag der Eigentümerin Union Investment gemanagt wird, verfügt über eine Mietfläche von rund 27.500 m² und etwa 1.000 Parkplätze. Prelios konnte in den vergangenen Monaten unter anderem mit Marc Cain, Gant und Levi’s neue, namhafte Mieter gewinnen, die bis zum zweiten Halbjahr 2019 einziehen und eröffnen werden.

.

„Wir sind mit dem konstanten Erfolg des Lago Shopping Centers sehr zufrieden. Ein aktives Management, eine zielgerichtete Auswahl der Mieter und eine stetige, vorausschauende Optimierung sind unabdingbar für nachhaltigen Erfolg von Shopping Centern. Wir freuen uns über die weitere Zusammenarbeit mit Prelios Immobilien Management“, sagt Ralf Schaffuss, Head of Asset Management Retail Deutschland bei der Union Investment Real Estate GmbH. Im Jahr 2017 bekam das Einkaufszentrum von seinen Geschäften die besten Schulnoten im Hinblick auf die eigene Prosperität [wir berichteten].



„Die Verlängerung des Management-Mandats für eines der besten Shopping Center in Deutschland ist ein Beleg für das Vertrauen von Union Investment in die Kompetenz und Erfahrung von Prelios. Wir freuen uns, das Management dieses besonderen Premium-Centers in den kommenden Jahren weiterführen zu können. Unser Anspruch sind eine permanente Weiterentwicklung und stetige Integration begehrter Marken und neuer Konzepte in das Lago. In den vergangenen zwei Jahren konnten 20 neue Mietverträge für Flächen von insgesamt mehr als 4.000 m² abgeschlossen werden. Für 2019 haben wir eine Reihe von Maßnahmen geplant, wie zum Beispiel die Umsetzung des neuen, einzigartigen Licht- und Deckenkonzepts und die Eröffnung neuer Shops“, erläutert Martin Mörl, Geschäftsführer Prelios Immobilien Management.



Mehr als 10 Millionen Besucher kommen jährlich ins Lago Shopping Center. Bestandsmieter auf den insgesamt drei Etagen sind unter anderem H&M, Zara, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger, Joop!, Karstadt Sports und Snipes. Neben rund 70 Shops gibt es in dem Einkaufszentrum ein Cinestar-Kino mit neun Sälen, ein Fitness-Center sowie eine Food Lounge mit elf Cafés und Restaurants.