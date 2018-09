Union Investment verkauft weitere Immobilien in Helsinki

Plaza Pilke und Hehku

Nach dem Verkauf einer Büroimmobilie im nördlichen Stadtgebiet von Helsinki, setzt Union Investment die Verjüngung ihres Finnland-Portfolios gezielt fort: Der Hamburger Immobilien-Investment Manager hat die beiden Büroimmobilien Plaza Pilke und Plaza Hehku im Teilmarkt Aviapolis in der Nähe des Flughafens von Helsinki verkauft. Der Verkaufserlös liegt in Summe bei über 34 Mio. Euro und damit über dem letzten ermittelten Sachverständigenwert. Die beiden Büroimmobilien gehören seit dem Ankauf Ende 2010 und Ende 2011 zum Bestand des institutionellen offenen Immobilienfonds UniInstitutional European Real Estate. Das Fondsmanagement hatte die beiden Büroimmobilien damals vom Projektentwickler NCC für über 37 Mio. damals gekauft [wir berichteten]. Trotz des schnellen Abverkaufs von drei Immobilien infolge, wird der finnische Immobilienmarkt - insbesondere Helsinki - für Neuankäufe aber dennoch von Union Investment als „attraktiv“ eingestuft. Die Verkäufe dienen "der Verjüngung des Portfolios, dessen Ausbau in der Metropolregion Helsinki ein erklärtes perspektivisches Ziel sei“, so die Hamburger.

Die beiden Büroobjekte Plaza Pilke und Plaza Hehku wurden im Jahr 2011 fertiggestellt und bieten zusammen rund 11.000 m² Mietfläche. Sie sind Teil des Plaza Business Parks, der insgesamt fünf Gewerbeimmobilien umfasst. Zum Zeitpunkt des Verkaufs ist das rund 5.000 m² große Bürogebäude Plaza Pilke an 14 Unternehmen vermietet. Der Vermietungsstand liegt bei 85 Prozent. Auch das rund 6.000 m² große Objekt Plaza Hehku ist eine Multi-Tenant-Immobilie und wird derzeit von 21 Mietern genutzt. Die Vermietungsquote beträgt 97 Prozent. Im Gegensatz zu Deutschland stellt sich der Mietmarkt in der Metropolregion Helsinki anders dar, was die Attraktivität von Investments in Teilmärkten in den vergangenen Jahren deutlich geschmälert hat, weil das erhoffte Mietwachstum ausblieb. Die angespannte wirtschaftliche Lage führte zu einem stetigen Anstieg der Leerstandsquote (bis zu 13,3%/1,15 Mio. Quadratmeter), bei der sich erst seit Ende letzten Jahres eine Umkehr in einigen Bezirken - insbesondere des CBDs - zeigt. Eine schnelle Trendumkehr ist aber nach wie vor unwahrscheinlich, weil parallel zur hohen Leerstandsquote auch die Bautätigkeit in der finnischen Hauptstadt sehr hoch ist. Laut eines aktuellen Researchreports sind allein 210.000 m² Bürofläche in der Metropolregion (Helsinki, Espoo and Vantaa) derzeit in Bau.