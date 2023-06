Union Investment verkauft ZÃ¼richer BÃ¼rogebÃ¤ude fÃ¼r 222,8 Mio. Euro

Union Investment hat eine der größten Büroimmobilientransaktionen des Jahres in Kontinentaleuropa getätigt. Für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Global veräußert das Unternehmen das Bürogebäude West-Park in Zürich an die PSP Real Estate AG, eine Tochter der PSP Swiss Property AG. Der Verkaufspreis von 216,5 Mio. Schweizer Franken (222,8 Mio. Euro) liegt auf dem zuletzt ermittelten Sachverständigenwert.

