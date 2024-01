Union Investment hat das Bürogebäude VisionCrest Commercial in Singapur an einen von TE Capital Partners und LaSalle Investment Management verwalteten Immobilienfonds verkauft. Der Kaufpreis liegt laut der Käufer bei rund 331 Mio. US-Dollar und ist damit in 2023 der größte Bürodeal in Singapur gewesen.

Fotos: Union Investment



[…]