Union Investment verkauft Texas Capital Center in Dallas

Union Investment hat die Büroimmobilie Texas Capital Center erfolgreich an eine US-amerikanische Immobiliengesellschaft verkauft. Das 21-geschossige Gebäude befindet sich in zentraler Lage in der texanischen Metropole Dallas, dem fünftgrößten Markt für Büroimmobilien in den USA. Union Investment hatte die Immobilie im Jahr 2016 für ihren Offene Immobilienfonds UniImmo: Global für rund 226 Millionen US-Dollar erworben. Im Jahr 2022 bekräftigte der Hauptmieter Texas Capital sein Engagement für das Gebäude mit einer vorzeitigen Verlängerung des Mietvertrags um 16 Jahre bis 2040.

.

Der Verkaufspreis, über den die Parteien Stillschweigen vereinbart haben, liegt über dem zuletzt ermittelten Sachverständigenwert. Der erzielte Verkaufspreis reflektiert sowohl das Marktinteresse als auch die hohe Attraktivität von Dallas im nordamerikanischen Büroimmobilienmarkt.



„Wir haben das Texas Capital Center in den vergangenen rund zehn Jahren erfolgreich weiterentwickelt und damit Wert für unsere Fondsanleger geschaffen. Die Landmark-Transaktion zeigt die hohe Substanz unseres globalen Immobilienbestands“, sagt Adam Irányi, Leiter Investment Management Global bei der Union Investment Real Estate GmbH.



„Wir sehen, dass das Vertrauen institutioneller Investoren in die Immobilienmärkte zurückkehrt und die Preisfindung in vielen Märkten für Objekte mit guter Substanz wieder funktioniert“, sagt Karim Esch, Chief Investment Officer der Union Investment Real Estate GmbH. „Wir nutzen dies, um vor allem großvolumige, ältere Immobilien profitabel zu verkaufen und damit unseren Handlungsspielraum im neuen Marktzyklus zu vergrößern.“



Das 2008 erbaute Texas Capital Center verfügt über 42.450 m² Mietfläche sowie über Parkplätze für bis zu 1.347 Fahrzeuge. Die 21 Stockwerke werden zu rund 95 Prozent für Büros sowie zu einem geringen Anteil für Einzelhandel genutzt. Das Bürogebäude überzeugt durch seine zentrale Lage im Finanzdistrikt von Dallas und die unmittelbare Nähe zu städtischer Naherholung, wie dem Klyde Warren Park. Ein Großteil der Bürofläche ist langfristig an Texas Capital vermietet. Etwa 20 Prozent der Fläche sind zum Zeitpunkt des Verkaufs unvermietet.



Mit der Transaktion reduziert Union Investment den US-Büroanteil in ihrem Portfolio. „US-Büros bleiben weiterhin ein strategischer Baustein im Portfolio des UniImmo: Global. Wir wollen unser Übersee-Exposure aber gemäß der Fondsstrategie breiter und mit fungibleren Objektgrößen aufstellen“, so CIO Karim Esch. Union Investment wurde bei der Transaktion des Texas Capital Center von JLL, Metzler und Mayer Brown beraten.