Mit leichtem Gewinn
Union Investment verkauft Pariser Landmark fÃ¼r 700 Mio. an Blackstone
Union Investment trennt sich im Auftrag des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland vom Centre dâ€™Affaires Paris TrocadÃ©ro. Die Immobilie mit 41.000 mÂ² FlÃ¤che geht fÃ¼r rund 700 Mio. Euro an Blackstone. Der Verkauf markiert einen weiteren Meilenstein im Abverkauf langjÃ¤hrig gehaltener Fondsobjekte. Das Signing der Transaktion ist bereits erfolgt, das Closing
[…]
Fotos: Union Investment Real Estate GmbH / Richard Boll Photography