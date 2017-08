Union Investment verkauft Büroportfolio an RF Capital

Corporate Village Brussels

Union Investment hat ein Büroportfolio mit fünf Einzelobjekten in der Nähe des Internationalen Flughafens von Brüssel aus dem Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa verkauft. Die fünf Immobilien befinden sich im sogenannten Corporate Village an der Da Vincilaan und haben zusammen eine Mietfläche von rund 64.000 m². Käufer ist der australische Vermögensverwalter RF Capital, der in Europa aktiv in alle Assetklassen investiert. Zum Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben.

Der UniImmo: Europa hatte die fünf Objekte im Zeitraum von 2002 bis 2008 erworben und seitdem in seinem Bestand geführt. Die Gebäude mit einer variierenden Höhe von sechs bis neun Geschossen sind nach einem Entwurf des US-amerikanischen Architekturbüros Kohn Pedersen Fox entstanden und verfügen über eine LEED-Zertifizierung in Gold. Die Objektnamen Davos, Elsinore, Figueras, Caprese und Bayreuth greifen bedeutende Orte der europäischen Kunst auf und unterstreichen damit den architektonischen Anspruch des Ensembles.



Nach dem Verkauf des Corporate Village-Portfolios aus dem Bestand des UniImmo: Europa verwaltet Union Investment weiterhin sechs Gewerbeimmobilien in Brüssel mit einem Gesamtwert von rund 230 Mio. Euro. Dazu gehören vier Büroimmobilien ebenso wie ein Radisson Blu Royal Hotel und ein Motel One.