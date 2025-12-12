Union Investment verkauft Bürogebäude in Mexiko-Stadt

Union Investment hat die Bürogebäude Montes Urales I und Montes Urales III in Mexiko-Stadt an das mexikanische Immobilienunternehmen Inmofin verkauft. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Montes Urales I zählte seit dem Jahr 2006 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa, Montes Urales III zählte seit 2007 zum Bestand des UniImmo: Global.

.

„Die Vermietungsdynamik hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verbessert. Gleichzeitig ist auch die Nachfrage der Investoren nach gut gelegenen und hochwertigen Büroimmobilien gestiegen, insbesondere in Mexiko-Stadt. Nach einer Haltedauer von 17 beziehungsweise 16 Jahren haben wir uns daher entschlossen, diese positive Marktentwicklung zu nutzen, um die beiden Objekte zu verkaufen und die Fondsportfolios zu verjüngen“, so Tal Peri, Head of Investment Management US-Ostküste und Lateinamerika bei Union Investment.



Montes Urales I und III befinden sich im Teilmarkt Lomas, einem von drei Teilmärkten im zentralen Geschäftsviertel von Mexiko-Stadt. Zahlreiche namhafte Unternehmen wie Google und Oracle haben Niederlassungen in diesem Teilmarkt.