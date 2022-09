Union Investment verkauft „Alberga A“ im finnischen Espoo

Union Investment hat das Bürogebäude „Alberga A“ mit der Adresse Bertel Jungin Aukio 3 im finnischen Espoo an den eQ Commercial Properties Fund verkauft. Der Käufer ist im Alberga Business Park bereits Eigentümer der beiden Nachbarobjekte Alberga B und C. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

